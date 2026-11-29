Het wordt zondag een bijzonder drukke voetbaldag in België. Met STVV-KRC Genk, Antwerp-Anderlecht, Standard-Club Brugge en Union-KAA Gent staan er maar liefst vier aantrekkelijke affiches op het programma in de Jupiler Pro League. En er is nog beter nieuws voor de supporters: alle wedstrijden zijn volledig gratis te bekijken.

Streamingdienst DAZN heeft naar aanleiding van Black Friday namelijk een speciale actie gelanceerd. Van vrijdag 27 tot en met maandag 30 november is het volledige aanbod tijdelijk gratis toegankelijk. Voetbalfans hebben dit weekend dus geen betalend abonnement nodig om de wedstrijden te volgen.

Vier absolute topaffiches in de Jupiler Pro League

De voetbalzondag begint om 13.30 uur met de Limburgse derby tussen STVV en KRC Genk. Om 16.00 uur volgt de confrontatie tussen Antwerp en Anderlecht op de Bosuil. Twee wedstrijden die traditioneel heel wat emoties losmaken bij de supporters.

Daarna is het om 18.30 uur de beurt aan Standard en Club Brugge, die elkaar treffen op Sclessin. De avond wordt om 19.15 uur afgesloten met Union Saint-Gilloise tegen KAA Gent. Ook die wedstrijd kan belangrijke gevolgen hebben voor de rangschikking.

Ook Challenger Pro League gratis te bekijken

De actie beperkt zich niet tot de hoogste Belgische afdeling. Ook twee wedstrijden uit de Challenger Pro League zijn zondag gratis te volgen. Om 16.00 uur neemt Virton het op tegen Dender, terwijl Sporting Hasselt om 19.15 uur gastheer is voor RFC Luik.

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Daarmee krijgen voetbalsupporters een bijzonder uitgebreid programma voorgeschoteld, zonder daarvoor te moeten betalen. Bovendien maakt DAZN ook zijn overige sportaanbod tijdelijk gratis toegankelijk, met onder meer wedstrijden uit buitenlandse voetbalcompetities en de NFL.