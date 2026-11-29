Ilias Koutsoupias stond afgelopen zomer dicht bij een langer verblijf in Italië. Zijn vader vertelt dat de Griek financieel water bij de wijn deed om zijn droomtransfer naar Anderlecht mogelijk te maken.

Ilias Koutsoupias werd afgelopen zomer voor 600.000 euro naar Anderlecht gehaald en zag zijn marktwaarde sindsdien stevig stijgen. Transfermarkt schat de Griekse middenvelder inmiddels op drie miljoen euro. Toch had zijn loopbaan er tijdens de laatste uren van de transferperiode helemaal anders kunnen uitzien: een voortzetting in Italië lag op tafel.

In gesprek met La Dernière Heure blikt zijn vader Giorgios terug op de hectische slotfase van de mercato. Drie Italiaanse clubs hadden interesse in zijn zoon, maar Koutsoupias had zijn keuze al gemaakt. Anderlecht kreeg voorrang.

Financieel offer voor paars-wit

"Hij bleef tegen zijn makelaar zeggen: ik neem het risico. In het slechtste geval keer ik terug naar Frosinone", aldus Giorgios Koutsoupias.

De middenvelder wilde naar verluidt koste wat het kost voor de Brusselaars tekenen. "Hij wilde absoluut bij Anderlecht tekenen. Hij heeft financiële inspanningen geleverd om de transfer mogelijk te maken", vertelt zijn vader.

Van promotie met Frosinone naar de Griekse nationale ploeg

Koutsoupias kwam nochtans van een sterk seizoen bij Frosinone, waar hij met acht doelpunten en vier assists hielp om promotie naar de Serie A af te dwingen. Zijn transfer naar België kwam er uiteindelijk, al was de deal te laat rond om hem nog op de Europese spelerslijst van de Mauves te zetten.





Sindsdien heeft de Griek zijn plaats gevonden op het middenveld van Anderlecht. Intussen mocht Koutsoupias ook al proeven van het Griekse nationale elftal.