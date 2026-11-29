De Merseyside-derby tussen Everton en Liverpool heeft zondagmiddag geen winnaar opgeleverd. Liverpool leek al vroeg op weg naar een belangrijke overwinning, maar gaf zijn voorsprong uit handen. Een ongelukkig eigen doelpunt van Jeremie Frimpong bezorgde Everton uiteindelijk een 1-1-gelijkspel.

Liverpool begon uitstekend aan de wedstrijd. Al na vijf minuten opende Dominik Szoboszlai de score. De Hongaar kreeg de bal via Florian Wirtz en haalde van buiten het strafschopgebied knap uit. Doelman Jordan Pickford was kansloos en de bezoekers zaten meteen op rozen.

Frimpong van hoofdrolspeler naar pechvogel

Everton liet zich echter niet zomaar naar de slachtbank leiden. De thuisploeg reageerde sterk en kreeg na 25 minuten hulp uit onverwachte hoek. Op een vrije trap van Kiernan Dewsbury-Hall probeerde Frimpong de bal weg te werken, maar de Nederlandse verdediger werkte ongelukkig voorbij zijn eigen doelman Alisson.

Liverpool kreeg daarna een uitstekende kans om opnieuw op voorsprong te komen. Frimpong zette Alexander Isak goed voor doel, maar de Zweedse spits miste van dichtbij. Daardoor gingen beide ploegen met een 1-1-tussenstand de rust in.

Liverpool dringt aan, maar krijgt geen tweede doelpunt

Ook na de pauze bleef het bijzonder spannend. Virgil van Dijk kopte een goede mogelijkheid over, terwijl Everton eveneens gevaarlijk bleef. Kiernan Dewsbury-Hall zag een doelgerichte poging geblokkeerd worden door zijn eigen ploegmaat Thierno Barry. Aan de overkant moest Pickford ingrijpen op een gevaarlijke poging van Ronald Araújo.



In de slotfase zette Liverpool nog alles op alles om de drie punten mee te nemen. Isak kreeg opnieuw mogelijkheden, maar slaagde er niet in de Everton-defensie te verschalken. Uiteindelijk bleef het bij 1-1. Een teleurstellend resultaat voor de ploeg van Andoni Iraola, die na een vroege voorsprong genoegen moest nemen met één punt bij de stadsrivaal.