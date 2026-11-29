Enzo Maresca was na het 2-2-gelijkspel tussen Arsenal en Manchester City bijzonder gefrustreerd. De Italiaanse trainer zag zijn ploeg meerdere keren benadeeld worden door de arbitrage. Vooral de fases met Jérémy Doku en het vermeende handspel van Viktor Gyökeres zaten hem dwars.

"Helaas hebben we de laatste vier of vijf wedstrijden in de Premier League pech gehad met bepaalde beslissingen", verklaarde Maresca na afloop. "Vandaag ging het om de rode kaart bij Doku en het handspel op het einde. Het is een moeilijke periode voor ons, maar hopelijk hebben we in de toekomst meer geluk."

Ook over de gelijkmaker van Arsenal had Maresca zijn bedenkingen. Bij de 2-2 van Jurriën Timber ging doelman Gianluigi Donnarumma neer na contact met Gabriel Magalhães. Toch bleef het doelpunt staan.

"Het is heel moeilijk om vandaag over de scheidsrechter te praten. Daarom is het beter om te denken dat we gewoon pech hebben gehad en verder te gaan", reageerde Maresca met een glimlach. "Een doelman kan altijd beter doen, maar de elleboog van Gabriel zat in de achterkant van zijn nek."

Maresca verwacht excuses

In de absolute slotfase kreeg City geen strafschop nadat een kopbal van Josko Gvardiol tegen de armen van Gyökeres belandde. Volgens de VAR bevonden zijn armen zich in een natuurlijke positie.

Maresca kon die beslissing moeilijk aanvaarden. Met een veelzeggende sneer verwees hij naar scheidsrechtersbaas Howard Webb. "We moeten wachten op excuses", klonk het.





Toch wilde de City-trainer ook het positieve onthouden. "We proberen iets nieuws op te bouwen. Het is belangrijk hoe we strijden, aanvallen en omgaan met de omstandigheden. Op dat vlak hebben we vandaag een statement gemaakt."