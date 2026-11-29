Vincent Euvrard was zondag bijzonder tevreden na de knappe 3-1-overwinning van Standard tegen Club Brugge. De trainer van de Rouches sprak zelfs van mogelijk zijn mooiste overwinning sinds zijn komst naar Sclessin. Toch wilde hij niet in overdreven euforie vervallen, met de belangrijke bekerwedstrijd tegen RAAL La Louvière in het vooruitzicht.

"Misschien wel de mooiste overwinning sinds ik hier ben", vertelde Euvrard na afloop. "Ik ben tevreden met het resultaat en trots op de spelers en de prestatie die ze hebben geleverd."

Euvrard prijst mentaliteit van zijn spelers

"Voor de wedstrijd hadden we gevraagd om veel intensiteit, passie, inzet, moed en durf om te voetballen. Ik denk dat we dat allemaal wel gezien hebben, ook al hebben we het dertig minuten moeilijk gehad", gaf de Standard-trainer toe.

"We hadden minder balbezit dan ik had gehoopt", vervolgde Euvrard. Standard eindigde de wedstrijd met amper 24 procent balbezit. "Maar wanneer we de bal hadden, slaagden we erin de zwakke plekken in de Brugse verdediging te vinden. We konden het tempo enkele keren verhogen en zo drie heel mooie doelpunten maken."

Vlak na de rust was Standard heer en meester. "Op dat moment hadden we misschien zelfs een vierde doelpunt kunnen maken, want we hadden de wedstrijd volledig onder controle. Daarna kwam Brugge terug en hebben we verdedigd met alles wat we hadden."

Ondanks de Brugse aansluitingstreffer in het slotkwartier hield Standard stand. Euvrard was dan ook bijzonder tevreden, maar wilde meteen vooruitkijken. "De opdracht is voor vanavond volbracht. Ik ben heel blij voor de club, die opnieuw een grote club wil worden. Er is nog enorm veel werk, maar het is met zulke overwinningen dat je groeit."



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Toch is er volgens de trainer geen reden om lang te blijven vieren. "We moeten er 24 uur van genieten en ons daarna concentreren op de verplaatsing naar RAAL La Louvière", besloot Euvrard. Standard neemt het daar op in de Beker van België.