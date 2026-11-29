Manchester United zit steeds dieper in de problemen. De komst van Mauricio Pochettino heeft voorlopig geen ommekeer teweeggebracht. Integendeel: na de 4-0-nederlaag op bezoek bij Liverpool kreeg de Engelse grootmacht zaterdag opnieuw vier doelpunten om de oren. Ook in eigen huis was Brentford met 0-4 te sterk. Youri Tielemans weigert de moed echter op te geven en roept zijn ploegmaats op om achter hun nieuwe trainer te blijven staan.

Voor Pochettino was het zijn eerste thuiswedstrijd op Old Trafford, maar die draaide uit op een nachtmerrie. Manchester United begon nochtans behoorlijk en creëerde enkele mogelijkheden, maar slaagde er niet in om die af te werken. Aan de overkant was Brentford bijzonder efficiënt. Callum Wilson scoorde twee keer in de eerste helft en stuurde de thuisploeg met een pijnlijke achterstand naar de kleedkamer.

Ook na de rust vond United geen antwoord. Kristoffer Ajer maakte er in de 82ste minuut 0-3 van na een hoekschop, waarna Kevin Schade in de slotfase Senne Lammens nog eens kansloos liet met een knappe lob. De supporters lieten hun ongenoegen duidelijk blijken. Bij de rust werd de ploeg uitgefloten en ook na afloop was de sfeer op Old Trafford bijzonder grimmig.

Tielemans vraagt om vertrouwen in nieuwe trainer

Youri Tielemans stak na afloop zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. "Het is zwaar. Het is niet prettig. Je verliest thuis met 0-4, scoort zelf niet en slikt vier doelpunten. Dat is moeilijk om te verwerken. We creëren kansen, maar maken ze niet af. Vervolgens krijgt de tegenstander een kans en ligt de bal meteen binnen", vertelde de Belgische middenvelder aan BBC Match of the Day.

Toch wil Tielemans vooral vermijden dat de spelersgroep uit elkaar valt. "Het zijn moeilijke tijden. We moeten vechten, samenblijven en op training werken. De supporters voelen zich slecht en wij als spelers ook. We zijn gefrustreerd, want momenteel lukt er niets. We moeten blijven vechten als team. We zijn als ploeg niet goed genoeg geweest. Dat is de waarheid. We moeten dat aanvaarden, onze verantwoordelijkheid nemen en verdergaan."

De Rode Duivel nam het daarbij ook expliciet op voor Pochettino. De Argentijn probeert na zijn aanstelling zijn voetbalvisie bij Manchester United te introduceren, maar krijgt voorlopig weinig tijd om die ideeën op het veld te laten renderen. "Hij probeert zijn ideeën te implementeren en zijn boodschap over te brengen op de spelersgroep. Je ziet het werk dat achter de schermen gebeurt niet wanneer de resultaten negatief zijn. Hopelijk komen die resultaten snel", aldus Tielemans.



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Historische malaise op Old Trafford

De cijfers maken duidelijk hoe diep Manchester United momenteel zit. De club staat na twaalf speeldagen op de negentiende plaats in de Premier League, met amper acht punten. Bovendien wacht United al tien competitiewedstrijden op een overwinning. De laatste keer dat de club zo'n lange reeks zonder competitiezege kende, dateert van het seizoen 1989-1990 onder Alex Ferguson.

Ook defensief zijn de statistieken bijzonder pijnlijk. Manchester United kon in zijn eerste twaalf competitiewedstrijden geen enkele keer de nul houden. Dat gebeurde in de clubgeschiedenis slechts één keer eerder: in het seizoen 1930-1931. Bovendien incasseerde de ploeg in opeenvolgende competitiewedstrijden tegen Liverpool en Brentford telkens vier doelpunten. Twee opeenvolgende nederlagen met minstens vier tegengoals waren geleden van 1963.