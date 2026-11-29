KVC Westerlo beleeft moeilijke weken in de Jupiler Pro League. De Kemphanen verloren zaterdag met 0-2 van RAAL La Louvière en konden opnieuw niet overtuigen. Trainer Issame Charaï was na afloop woedend over een afgekeurd doelpunt, maar spaarde ook zijn eigen spelers niet. Vooral de mentaliteit en het gebrek aan durf zorgen voor frustratie bij de coach.

"Ik ben vandaag super ontgoocheld. Vooral door de manier waarop we verloren hebben", vertelde Charaï aan Het Nieuwsblad. De trainer had zijn ploeg nochtans voorbereid op het defensieve spel van La Louvière. "We wisten op voorhand dat we tegenover een laag blok zouden staan. Dan is het niet alleen belangrijk om geduldig te zijn, je moet ook voor een goede balcirculatie zorgen. Die was te weinig aanwezig."

Charaï vreest voor vertrouwenscrisis

De Westerlo-coach vraagt zich zelfs af of zijn spelers nog voldoende vertrouwen hebben. "Of deze ploeg in een vertrouwenscrisis zit? Misschien wel. Soms krijg je het gevoel dat er spelers zijn die liever geen balverlies willen lijden."

Vooral de voorzichtigheid in het aanvalsspel stoort hem. "Ik hou niet van dat alibivoetbal. Met makkelijke ballen schieten we als ploeg niets op. Ik heb liever dat iemand durft en toch in de fout gaat."

Volgens Charaï heeft hij tijdens de trainingen nochtans voortdurend op die mentaliteit gehamerd. "Een hele week heb ik het de spelers op het hart gedrukt: speel met moed en goesting. Het kwam er te weinig uit."

De trainer vindt bovendien dat zijn ploeg fysiek tekortschiet. "We zijn geen ploeg die de bal kan pompen. Alleen voetballend vermogen is in België niet genoeg. Ook fysiek moeten we ons mannetje kunnen staan. Dat is voor ons nog een werkpunt."



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Charaï vindt dat Westerlo over voldoende voetballende kwaliteiten beschikt, maar dat zijn spelers te weinig weerstand bieden. "We hebben veel leuke voetballers, maar het eerste dat je moet hebben is duelkracht. Van daaruit kan je wedstrijden winnen." Vooral de individuele fouten tegen La Louvière waren moeilijk te verteren. "We verliezen hier vandaag niet op basis van kwaliteit, wel op basis van individuele fouten. En omdat we te braaf zijn."

Toch weigert de trainer het vertrouwen in zijn selectie volledig op te geven. Hij verwijst naar de reeks van zeven wedstrijden zonder nederlaag die Westerlo eerder neerzette. "Dat is geen toeval, maar wil zeggen dat je wel kwaliteiten hebt."

Charaï hoopt dat de komende wedstrijden tegen sterkere tegenstanders beterschap brengen. "Misschien is het een voordeel dat we nu tegen sterkere ploegen spelen. Die laten meer voetballen en zullen meer ruimte geven. Misschien kunnen we ons dan terug tonen."