Standard heeft Club Brugge in een indrukwekkende avond op Sclessin met 3-1 geklopt. Blauw-Zwart zag voor rust twee doelpunten afgekeurd worden na VAR-tussenkomst, waarna de Luikenaars genadeloos toesloegen. De ploeg van Vincent Euvrard boekte zo haar meest spraakmakende zege van het seizoen en trekt met bijzonder veel vertrouwen naar de RAAL voor de Beker van België.

Vincent Euvrard wijzigde niets aan zijn basiself, al zaten Andi Zeqiri en Casper Nielsen opnieuw bij de selectie op de bank. Aan de overzijde hield ook Ivan Leko vast aan zijn vertrouwde namen. Voor de Kroaat betekende het zijn eerste terugkeer naar Sclessin sinds zijn vertrek in juni 2025. De sfeer voor de wedstrijd zette meteen de toon.

Les retours de Zeqiri et Nielsen confirmés #RSCL #STACLU https://t.co/o1lZ5EUYSv — Loic Woos (@LoicWoos2) November 29, 2026

Club Brugge krijgt twee keer slecht nieuws van de VAR

Club Brugge nam aanvankelijk het initiatief en probeerde het vurige thuispubliek snel stil te krijgen. Lemaréchal kreeg al vroeg een mogelijkheid, terwijl Mechele twee keer gevaarlijk opdook. Epolo stond echter pal. De doelman van Standard hield zijn ploeg ook overeind nadat Fosso bij de opbouw in de fout ging en Tresoldi de bal cadeau kreeg in de zestiende minuut.

Even later leek de openingstreffer dan toch te vallen. Na een slechte ontzetting van Hautekiet en balverlies van Karamoko kwam Forbs alleen voor Epolo, die hij netjes verschalkte. De VAR zag echter dat Tresoldi de bal met de arm had geraakt in de voorafgaande fase. Het doelpunt werd in de 29e minuut geschrapt.

Ook een tweede Brugse treffer hield geen stand. Tresoldi kopte een voorzet van Potts tegen de lat, waarna Vetlesen de rebound binnenduwde. Ditmaal ging de vlag omhoog voor buitenspel en bleef de stand in de 38e minuut 0-0.



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Standard profiteerde meteen van die mentale tik bij de bezoekers. Touzghar zette een aanval op, Abid slalomde zich tussen vier Bruggelingen door en bediende Drammeh in het strafschopgebied. De aanvaller werkte met rechts af voorbij Sommer: 1-0 in de 41e minuut. De Rouches gingen zo met een voorsprong rusten, ondanks het Brugse overwicht in de eerste helft.

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Standard slaat meteen na rust vernietigend toe

Wie na de pauze een Brugse reactie verwachtte, kwam er bedrogen uit. Nauwelijks veertig seconden na de hervatting trok Abid door het centrum richting Sommer. De Zwitserse doelman kon zijn poging nog keren, maar Drammeh reageerde het scherpst en tikte zijn tweede van de avond binnen: 2-0.

De thuisploeg bleef doorduwen tegen een Club Brugge dat volledig de kluts kwijt was. Standard combineerde vlot en Mortensen vond met een voorzet Ayensa, die zijn eerste kans van de wedstrijd meteen verzilverde. Tussen de 46e en de 51e minuut veranderde de match volledig: 3-0, en Sclessin ging helemaal los.

Potts geeft Brugge nog hoop, maar Sclessin houdt stand

In het slot trok Club Brugge logischerwijs nadrukkelijker naar voren, terwijl Standard lager ging verdedigen. De aansluitingstreffer van Potts, na een voorzet-schot van Tresoldi, zorgde in de 73e minuut nog voor wat spanning. Verder dan 3-1 kwamen de bezoekers evenwel niet.

Standard hield stand en mag terugblikken op zijn strafste overwinning van het seizoen. Voor Vincent Euvrard en zijn spelers komt die zege ook op het juiste moment: met een pak vertrouwen in de benen wacht nu de verplaatsing naar de RAAL in de Beker van België.