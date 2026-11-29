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Jess Thorup staat op het punt om opnieuw aan de slag te gaan als trainer. De Deen werd begin november ontslagen bij KRC Genk, maar lijkt niet lang zonder werk te zitten. Volgens Duitse media wordt hij de nieuwe hoofdcoach van Union Berlin.

Sky Sport meldt dat Thorup zelfs al een contract tot 2029 heeft ondertekend. Ook Bild bevestigt de nakende aanstelling. Een officiële aankondiging wordt begin volgende week verwacht.

Thorup moet Union Berlin redden

De Duitse club nam zaterdag afscheid van trainer Mauro Lustrinelli. De Zwitser moest na amper enkele maanden vertrekken vanwege de tegenvallende resultaten. Union Berlin staat momenteel voorlaatste in de Bundesliga en dreigt te degraderen.

Thorup krijgt dus meteen een bijzonder moeilijke opdracht. De 56-jarige trainer moet de Duitse hoofdstedelingen opnieuw op het juiste spoor krijgen. Volgens Sky zou hij dinsdag al zijn eerste training leiden.

Snelle terugkeer na ontslag bij Genk

Voor Thorup betekent het een opmerkelijke wending. Op 10 november werd zijn tweede avontuur bij Genk stopgezet. De Limburgers waren niet tevreden over de resultaten en het vertoonde spel. Na elf speeldagen telde Genk amper vijftien punten.



De Deen is geen onbekende in Duitsland. Tussen 2023 en 2025 stond hij aan het roer van FC Augsburg. Daarvoor werkte hij onder meer bij KAA Gent, FC Kopenhagen en Genk.