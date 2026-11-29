De Limburgse derby tussen STVV en KRC Genk eindigde zondag op een spectaculaire 3-3, maar na afloop ging het vooral over een bijzonder discutabele VAR-beslissing. STVV-coach Jonas De Roeck was niet te spreken over het afgekeurde doelpunt van zijn ploeg vlak na de rust. Bij DAZN uitte hij stevige kritiek op de manier waarop de videoref ingreep.

De Kanaries stonden op dat moment 1-0 voor en dachten via Shogo Taniguchi hun voorsprong te verdubbelen. Na tussenkomst van VAR Simon Bourdeaud'hui keurde scheidsrechter Jan Boterberg de treffer echter af wegens een licht contact tussen Samed Bazdar en Josué Kongolo. Enkele minuten later draaide Genk de wedstrijd helemaal om.

"Ik heb altijd gezegd dat ik een voorstander ben van de VAR", benadrukte De Roeck. Toch begrijpt hij niets van de beslissing. "De scheidsrechter legt in de eerste tien minuten de lat vrij hoog. Jan Boterberg laat behoorlijk veel toe, en dat hoort ook bij een derby. Laat het voetbal primeren."

Volgens De Roeck paste het contact tussen Bazdar en Kongolo perfect binnen de manier waarop de wedstrijd werd geleid. "De speler die geraakt wordt, gaat volgens mij zelfs pas liggen nadat het doelpunt gevallen is. Dat soort contact gebeurt duizend keer in deze wedstrijd, en eigenlijk in iedere wedstrijd." De trainer vindt vooral dat dezelfde lijn consequent moet worden aangehouden.

De Roeck haalt uit naar videoref in Brussel

De STVV-coach stelde zich dan ook ernstige vragen bij de rol van de VAR. "Het kan toch niet dat iemand die in Brussel zit, die hier niet aanwezig is en niet voelt wat er in deze wedstrijd leeft, plots een andere lijn gaat hanteren?" Volgens hem kan de videoref onmogelijk dezelfde voeling hebben met het wedstrijdverloop als de scheidsrechter op het veld.

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"Die persoon heeft niet op dezelfde manier kunnen volgen welke beslissingen de scheidsrechter eerder allemaal genomen heeft. En de scheidsrechter mag zich daar volgens mij ook niet door laten beïnvloeden. Dat hoort voor mij niet bij voetbal", besloot De Roeck. Hij verwees daarbij ook naar de omstreden VAR-fase van zaterdag bij Westerlo. Hoewel STVV zich uiteindelijk nog naar een gelijkspel knokte, bleef de frustratie over de afgekeurde 2-0 bijzonder groot.