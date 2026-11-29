Er staan enkele veranderingen op til bij KV Diksmuide Oostende. De club uit tweede nationale neemt afscheid van een bekend gezicht in de raad van bestuur. Karl Vannieuwkerke heeft namelijk beslist om een stap terug te zetten.

De bekende VRT-presentator verlaat de raad van bestuur om meer tijd vrij te maken voor zijn gezin. Dat bevestigt voorzitter Frederik Willaert aan Het Nieuwsblad. Helemaal verdwijnen doet Vannieuwkerke echter niet.

Vannieuwkerke blijft betrokken bij KVDO

De presentator blijft namelijk zetelen in de algemene vergadering van KV Diksmuide Oostende. Daarnaast zal hij zich ook blijven inzetten voor de organisatie van het jaarlijkse voetbalgala.

Op die manier wil Vannieuwkerke zijn ervaring blijven gebruiken om de club te ondersteunen, maar zonder de verplichtingen die bij een bestuursfunctie komen kijken. De beslissing moet hem vooral meer ruimte geven voor zijn privéleven.

Vernieuwd bestuur wordt voorgesteld

Het vertrek van Vannieuwkerke uit de raad van bestuur maakt deel uit van enkele wijzigingen binnen de club. Voorzitter Frederik Willaert zal donderdag tijdens een supportersavond het vernieuwde bestuur voorstellen.



Daarbij maken ook enkele vertrouwde gezichten hun terugkeer. Verschillende Oostendse bestuurders die eerder een stap opzij zetten, zouden opnieuw een functie opnemen. KVDO krijgt zo een vernieuwde bestuursploeg, terwijl Vannieuwkerke op de achtergrond betrokken blijft bij de club.