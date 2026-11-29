Mika Godts heeft zaterdagavond opnieuw indruk gemaakt bij Paris Saint-Germain. De Rode Duivel kreeg een basisplaats tegen Lorient en leverde een knappe assist af tijdens de 2-0-overwinning. Ook trainer Luis Enrique was na afloop bijzonder tevreden over zijn Belgische aanvaller.

De voormalige speler van Ajax stond de volledige wedstrijd op het veld en speelde een belangrijke rol bij het tweede doelpunt. In de 67e minuut dribbelde Godts zich voorbij enkele tegenstanders, waarna hij Ousmane Dembélé bediende. Die werkte de aanval uitstekend af.

Luis Enrique ziet Godts groeien

"Mika is een speler die acties probeert te maken om een numeriek overwicht te creëren", verklaarde Luis Enrique tijdens zijn persconferentie. De Spaanse trainer zag vooral na de rust een sterke Belg. "Hij voelde zich steeds comfortabeler, vooral in de tweede helft. Hij speelde met meer vertrouwen en heeft het heel goed gedaan."

Volgens Enrique heeft Godts wat tijd nodig gehad om zich aan te passen aan de speelstijl van PSG. "Dat is normaal. Het is voor geen enkele speler gemakkelijk om te begrijpen wat wij precies verwachten. Maar wat ik deze week van Mika heb gezien, bevalt me." De trainer rekende de Belg zelfs tot de beste spelers van zijn ploeg tegen Lorient.

Godts krijgt steeds belangrijkere rol bij PSG

De afwezigheid van Khvicha Kvaratskhelia en Désiré Doué zorgt ervoor dat Godts meer verantwoordelijkheid krijgt. Luis Enrique benadrukte hoe belangrijk de dribbelkwaliteiten van de Rode Duivel momenteel zijn. "We hebben spelers verloren die sterk zijn in één-tegen-één-situaties. Dembélé en Godts zijn onze beste specialisten op dat vlak."



De PSG-trainer was dan ook bijzonder tevreden over de actie die tot het tweede doelpunt leidde. Volgens hem heeft zijn ploeg zulke individuele kwaliteiten nodig om gesloten verdedigingen open te breken. Godts lijkt zo steeds meer zijn plaats te vinden bij de Franse topclub, die dankzij de overwinning zijn leiderspositie in de Ligue 1 verder verstevigt.