Léo Pétrot verliet de Bosuil zondag met een brede glimlach. De Franse verdediger zag Anderlecht met 0-1 winnen van Antwerp en zo zijn sterke reeks verderzetten. In de competitie pakten de Brusselaars tien op twaalf, terwijl ze Europees zelfs negen op negen lieten optekenen.

"Het is natuurlijk allemaal heel positief, maar het is nog niet het moment om conclusies te trekken", benadrukt de 29-jarige verdediger. Anderlecht komt steeds dichter bij de top drie, maar Pétrot wil vooral vermijden dat de spelersgroep naast haar schoenen gaat lopen. "We willen niet te ver vooruitkijken. We nemen wat er op ons afkomt en weten perfect wat onze doelstellingen zijn."

Anderlecht groeit als ploeg

De Fransman merkt dat de onderlinge verstandhouding binnen de spelersgroep steeds beter wordt. "We worden alsmaar volwassener en er ontstaan mooie relaties tussen ons, zowel op het veld als daarbuiten. Thelo (Aasgaard) en Mario (Stroeykens) zorgen inderdaad voor meer stabiliteit als ze samen spelen. Maar we moeten absoluut nederig blijven. Het zal binnen enkele weken of zelfs maanden nog tijd genoeg zijn om conclusies te trekken."

Ook tegen Antwerp kwam die maturiteit duidelijk naar boven. Anderlecht had het voor rust moeilijk om openingen te vinden tegen het goed georganiseerde Antwerpse blok, maar slaagde er na de pauze in om meer gevaar te creëren. "We hebben na de rust de juiste aanpassingen gedaan en creëerden meer kansen. Antwerp stond in de eerste helft stevig, maar in de tweede helft konden we veel scherper spelen."

Tien dagen richting Hoffenheim

De overwinning geeft Anderlecht vertrouwen richting de volgende Europese afspraak. Over tien dagen ontvangen de Brusselaars Hoffenheim. Volgens Pétrot komt de tussenliggende periode op een goed moment. "We hebben tien dagen om ons voor te bereiden op Hoffenheim, geblesseerde spelers te recupereren en onze internationals wat rust te gunnen."