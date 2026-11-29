Marvin Compper vindt dat hij nog respijt moet krijgen. Na de 0-1-nederlaag tegen Anderlecht staat de Great Old met amper 6 op 33 op de vijftiende plaats in de Jupiler Pro League. Toch vindt de Duitse trainer dat hij tijd moet krijgen om zijn werk te doen. "Ik zou niet begrijpen als ze me nu zouden zeggen dat het voorbij is. We zijn iets aan het bouwen", maakte hij duidelijk.

Antwerp begon nochtans beter aan de wedstrijd dan tijdens de voorbije weken. Compper koos voor een mid-block en zag zijn ploeg aanvankelijk behoorlijk meevoetballen. Na de rust ging het echter opnieuw mis. "We zaten ongeveer op hetzelfde niveau als onze tegenstander, maar in de tweede helft verloren we onze discipline."

"Daardoor konden de middenvelders van Anderlecht in hun spel komen en werden ze gevaarlijk. Ze konden tussen de lijnen voetballen. Het doelpunt is daar een goed voorbeeld van." Volgens de coach was de overwinning van paars-wit dan ook verdiend.

Opnieuw zoeken naar stabiliteit

Compper koos tegen Anderlecht ook voor twee jonge verdedigers: Lucca Schelfhout en Aaron Ibrahim. Dat was een bewuste keuze. "We hebben voor Lucca gekozen vanwege zijn snelheid. Ibrahim heeft goed getraind en is bovendien linksvoetig. Dat wilden we gebruiken in onze opbouw."

De Duitser gelooft naar eigen zeggen nog altijd dat hij de situatie kan keren. Al spreekt hij liever niet over een ommekeer, maar over aanpassingen. "Ik geloof echt dat ik dit kan veranderen. Maar het gaat niet alleen om het omdraaien van de situatie. Het gaat erom dat we ons aanpassen. Je moet weten wat je verkeerd hebt gedaan en daaruit leren."

Compper wil tijd om zijn project uit te bouwen

De vraag of Antwerp stilaan rekening moet houden met een degradatiestrijd, wuifde Compper voorlopig weg. "Nee, dat geloof ik niet. Ik denk dat we eruit geraken. Ik ben me er wel van bewust dat we wedstrijden moeten winnen om opnieuw in rustiger vaarwater te komen."



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Toch zou een ontslag hem op dit moment verbazen. "Ik zou het niet begrijpen als ze me nu zouden ontslaan. We zijn iets aan het bouwen. Dit is een groep die vanaf nul moest beginnen. Er was geen vaste kern waarop de jonge spelers konden terugvallen."

Volgens Compper vraagt dat tijd en geduld. Hij moet de spelers niet alleen tactisch beter maken, maar hen ook leren om zijn ideeën gedurende een volledige wedstrijd uit te voeren. "Ik moet hen leren dat ze het plan negentig minuten lang volgen", zuchtte hij.

Alleen dreigt de tijd bij Antwerp stilaan een luxe te worden: met de huidige resultaten wordt het steeds moeilijker om de achterban en de clubleiding gerust te stellen.