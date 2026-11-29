De nederlaag tegen Anderlecht kwam hard aan bij Antwerp. Op de Bosuil bleef de Great Old opnieuw met lege handen achter en de situatie onderaan het klassement wordt steeds zorgwekkender. Arthur Vermeeren stak na afloop niet onder stoelen of banken dat het offensief veel beter moet.

"Het was een heel moeilijke wedstrijd. Onze focus lag vooral op het verdedigen, zorgen dat we goed stonden en als ploeg stabiel bleven. Maar jammer genoeg waren we aanvallend niet gevaarlijk genoeg. Dat was vandaag niet goed genoeg", gaf de middenvelder toe.

Antwerp moet dringend resultaten boeken

Met amper twee punten uit de laatste vier wedstrijden blijft Antwerp in de problemen zitten. Vermeeren beseft dat er stilaan een andere mentaliteit nodig is. "We moeten nu beseffen dat we voor het resultaat moeten spelen. Het gaat puur om winnen. Natuurlijk is het moeilijk om telkens opnieuw een tegenslag te verwerken, maar het geloof is er nog. Alleen moet dat zich ook vertalen in resultaten."

De middenvelder wees daarbij ook op de jonge samenstelling van de Antwerpse kern. Het gebrek aan ervaring maakt het soms moeilijk om moeilijke momenten door te komen. "We hebben een heel jonge ploeg. Soms is dat lastig voor spelers om die verantwoordelijkheid op te nemen. Maar we moeten daar snel een stap in zetten."

Spelers blijven achter de trainer staan

Na de wedstrijd werd er ook in de kleedkamer stevig gesproken. De spelers beseffen dat het zo niet verder kan en willen de problemen zo snel mogelijk aanpakken. Vermeeren maakt zich voorlopig geen zorgen over de positie van de trainer. "Hij geeft een stabiele indruk en brengt ons de juiste dingen bij. Alleen moeten wij het goed uitvoeren."

Ook over de steun vanuit de spelersgroep aan de coach was hij duidelijk. "We spelen voor iedereen in de ploeg, voor de trainer, voor de supporters en vooral voor elkaar. We moeten het voor elkaar doen en niet alleen voor onszelf. De spelersgroep staat nog volledig achter de coach."



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Toch beseft Vermeeren dat woorden alleen Antwerp niet uit de problemen zullen helpen. "Soms heb je één wedstrijd nodig waarin je alles verdedigt, als blok goed staat en dan met één kans scoort. Dan kan de flow terugkomen. We moeten blijven werken en wachten op dat moment. Als het zich aandient, moeten we het grijpen."