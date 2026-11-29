Anderlecht heeft op bezoek bij Antwerp een belangrijke 0-1-overwinning geboekt. Cvetkovic bezorgde paars-wit met zijn doelpunt de drie punten, maar vooral de manier waarop de Brusselaars de wedstrijd naar zich toetrokken, stemde coach Vitor Bruno tevreden. De Portugees sprak achteraf zelfs van één van de beste prestaties van zijn ploeg dit seizoen. "Het was mijn gevoel en ik zeg wat ik voel", klonk het.

Anderlecht had nochtans weinig tijd gehad om zich op de verplaatsing naar de Bosuil voor te bereiden. Toch zag Bruno vooral veel maturiteit bij zijn spelers. "Ik sprak eerder over consistentie en vandaag had ik het gevoel dat we de wedstrijd controleerden. Met zo weinig tijd om deze match voor te bereiden, hebben we enorm veel maturiteit getoond. De inzet was fantastisch en wanneer we de bal hadden, deden we ook een aantal heel goede dingen."

Bertaccini brengt nieuwe energie, Aasgaard krijgt krediet

Ook de wissels droegen volgens Bruno bij aan het sterke wedstrijdverloop. Zo bracht de inbreng van Adriano Bertaccini volgens de trainer extra dynamiek in de aanval. "We zakten op een bepaald moment wat weg, maar Bertaccini bracht frisheid. Hij geeft ons diepgang en dat hadden we nodig."

Na de rust zag Bruno zijn ploeg bovendien nog verschillende mogelijkheden creëren. "We hadden drie à vier kansen om te scoren, misschien zelfs vijf of zes goede mogelijkheden. We speelden een heel goede tweede helft, in een mooie atmosfeer."

Over Thelo Aasgaard kreeg hij de vraag of hij stilaan een ander niveau haalt. Bruno wilde echter niet te veel individuele spelers uitlichten na een collectieve prestatie. Hij gaf wel aan dat de Noor tijd nodig had om zich aan te passen. "Hij kwam op de laatste dag van de transferperiode en dan is het logisch dat je wat tijd nodig hebt. Hij begint zich steeds beter aan te passen."

De Portugees benadrukte tegelijk dat hij over verschillende goede middenvelders beschikt. "Dit is een momentum. Er zal tijd zijn voor iedereen. Vandaag hebben we ook maar één wissel doorgevoerd."



Lees ook... Antwerp-coach Compper: "Nee, ik zou niet begrijpen als ze me nu zouden ontslaan"›

Lof voor werklust, zorgen om Bentayeb

Ook voor Adriano Bertaccini was er een woordje van lof. "Nu hij meer speelt, scoort hij niet. Maar het werk dat hij levert, was fantastisch. Als ze scoren, praten we erover. Maar iedereen heeft vandaag commitment en de juiste attitude getoond."

Er was wel een tegenvaller met Tawfik Bentayeb, die na een harde fout naar de kant moest. De medische onderzoeken moeten uitwijzen hoe ernstig de blessure is. "Ik hoop dat er niets ernstigs aan de hand is. Bentayeb moet nog een MRI-scan ondergaan. Het was een harde fout en daar moeten we voorzichtiger mee zijn, want op die manier kan je spelers ernstig kwetsen."

Tot slot kreeg Bruno ook een vraag over de voorbije turbulentie binnen de club. Daar wilde hij weinig van weten. "Die hebben we alleen in het vliegtuig. Intern hebben we die niet gehad. Ik ben een believer en we geloven in wat we doen. Maar na drie gewonnen wedstrijden zijn we plots ook niet de besten."