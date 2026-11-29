Maxim De Cuyper maakt indruk bij Brighton en dat is ook de Europese topclubs niet ontgaan. De Rode Duivel zou op de radar staan van Liverpool en Arsenal, terwijl ook enkele buitenlandse grootmachten zijn situatie nauwlettend volgen. Een verrassende wintertransfer behoort mogelijk tot de opties.

Maxim De Cuyper heeft zich bij Brighton snel in de kijker gespeeld. Volgens het Engelse TEAMtalk bekijken Liverpool en Arsenal de mogelijkheden om de Rode Duivel tijdens de wintermercato naar hun club te halen.

De voormalige speler van Club Brugge begon sterk aan zijn avontuur in Engeland. Hoewel De Cuyper van opleiding een linksachter is, wordt hij bij Brighton hoger op het veld uitgespeeld. Daar komt hij geregeld als linkervleugelspeler aan de aftrap.

Productief bij Brighton

Die aanvallendere rol werpt duidelijk zijn vruchten af. De Cuyper scoorde donderdag nog in de Conference League. Over alle competities heen staat de Belg dit seizoen al aan vijf doelpunten en vier assists.

Zijn prestaties blijven ook buiten Engeland niet onopgemerkt. TEAMtalk noemt Paris Saint-Germain, AC Milan en AS Roma als geïnteresseerde clubs. Van concrete gesprekken met Brighton zou voorlopig nog geen sprake zijn.

Brighton hoeft niet te verkopen

Anderhalf jaar na zijn vertrek uit de Belgische competitie wordt De Cuyper door Transfermarkt op 30 miljoen euro geschat. Brighton zit daarbij in een comfortabele positie: de Rode Duivel ligt nog tot 2030 onder contract bij de Engelse club.





Een wintertransfer lijkt daardoor enkel bespreekbaar wanneer er een bijzonder sterk bod op tafel komt. Brighton zou zijn Belgische international immers niet zomaar laten vertrekken, ook niet als Liverpool, Arsenal of een andere Europese topclub zich officieel meldt.