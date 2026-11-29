Real Madrid heeft een stevige dreun gekregen in La Liga. Thibaut Courtois en zijn ploegmaats gingen in eigen huis met 1-2 onderuit tegen middenmoter Deportivo Alavés. Zo komt er een einde aan een reeks van tien opeenvolgende overwinningen. José Mourinho zorgde voor de rust al voor het opvallendste beeld van de avond.

De Portugese trainer verloor zijn zelfbeheersing na een overtreding van Cucurella en kreeg daarvoor geel. Zijn assistenten moesten hem vervolgens tegenhouden om geen tweede kaart te pakken. Ook Antonio Rüdiger en Éder Militão kwamen tussenbeide. De frustratie was groot, want Real stond op dat moment al achter na een flater van Dean Huijsen.

Mourinho zoekt verklaring voor pijnlijke nederlaag

Real kreeg na rust een tweede klap toen Ángel Pérez Courtois omspeelde en de 0-2 binnentrapte. Kylian Mbappé bracht de spanning nog terug, maar verder raakte de thuisploeg niet. Mourinho wees achteraf vooral op een gebrek aan frisheid en de moeilijkheden om door de defensieve organisatie van Alavés te voetballen.

"De verantwoordelijkheid ligt bij mij en de beslissingen waren de mijne. We hebben punten verloren die we niet konden missen", gaf hij toe. De Portugees vond dat zijn ploeg te weinig diepgang en aanwezigheid in de zestien had. Hij prees wel de aanpak van tegenstander Quique Sánchez Flores.

Mourinho haalt uit naar scheidsrechter

In de slotfase kreeg Real nog een strafschop na een duel met Jude Bellingham, maar na een VAR-interventie werd die beslissing teruggedraaid. De Engelsman kreeg vervolgens zijn tweede gele kaart wegens een schwalbe. Mourinho was het daar niet mee eens en richtte zijn pijlen op scheidsrechter César Soto Grado. "Deze scheidsrechter houdt ervan zijn macht te tonen en te bewijzen dat hij een fenomeen is", sneerde hij.

Toch wilde Mourinho de nederlaag niet volledig op de arbitrage steken. Real blijft achter met een pijnlijke thuisnederlaag en ziet zijn concurrenten in de titelstrijd dichterbij komen.



