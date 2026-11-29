Nicky Hayen heeft nog geen nieuwe werkgever gevonden na zijn vertrek bij Burnley, maar zijn naam circuleert steeds nadrukkelijker op de trainersmarkt. Volgens het Zweedse Expressen staat de voormalige coach van Club Brugge op de shortlist van AIK Stockholm. De Zweedse topclub zoekt een opvolger voor José Riveiro, die op weg lijkt naar de uitgang.

AIK zou naast Hayen ook Toni Koskela overwegen. De Fin is momenteel aan de slag bij Kalmar FF, maar lijkt daar na dit seizoen te vertrekken. Beide trainers zouden de komende weken verder worden bekeken en mogelijk uitgenodigd worden voor gesprekken.

Ook in België blijft Hayen gegeerd

Hayen is sinds eind oktober beschikbaar, nadat zijn avontuur bij Burnley vroegtijdig ten einde kwam. De Limburger had eerder al mooie successen geboekt bij Club Brugge, waarmee hij onder meer kampioen werd en de halve finales van de Conference League bereikte. Ook bij KRC Genk was hij eerder aan de slag.

Zijn naam viel de voorbije periode ook bij OH Leuven, dat op zoek was naar een geschikte trainer. Daarnaast staat Hayen eveneens op het lijstje bij Zulte Waregem. Daar wordt gezocht naar een nieuwe hoofdcoach na het vertrek van de trainersstaf.

Meerdere pistes voor de voormalige Club-coach

Voor Hayen is er dus keuze, al is voorlopig nergens sprake van een concreet akkoord. AIK kan een interessante buitenlandse uitdaging vormen, terwijl een terugkeer naar de Belgische competitie hem de kans biedt om opnieuw dicht bij huis aan de slag te gaan.



De komende weken moeten duidelijk maken welke richting Hayen uitgaat. Zijn palmares bij Club Brugge en zijn ervaring in Engeland maken hem alvast een interessante naam voor clubs die op zoek zijn naar een nieuwe trainer.