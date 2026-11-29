Romeo Vermant kan opnieuw rekenen op buitenlandse belangstelling. Volgens de Turkse Trabzonspor-watcher Baha Coşkun heeft Trabzonspor gesprekken aangeknoopt met Club Brugge over een mogelijke transfer van de spits. Voorlopig gaat het wel om een onbevestigd gerucht.

De 22-jarige aanvaller zit bij Club Brugge steeds vaker op de bank. Nicolò Tresoldi heeft zich opgewerkt tot de eerste keuze van Ivan Leko, waardoor Vermant moeilijk aan speelminuten komt. Een vertrek in januari lijkt daardoor opnieuw een mogelijkheid.

Ook Strasbourg wilde diep in de buidel tasten

Afgelopen zomer was Vermant al dicht bij een transfer naar Strasbourg. De Franse club zou liefst 15 miljoen euro hebben geboden, maar Club Brugge weigerde dat voorstel. Vermant bleef uiteindelijk in Brugge, ondanks zijn beperkte perspectieven op een basisplaats.

Trabzonspor is een van de traditionele topclubs in Turkije en speelt zijn thuiswedstrijden in het indrukwekkende Papara Park.

De club uit Trabzon werd zeven keer kampioen van Turkije en beschikt met onder meer Paul Onuachu en Ernest Muçi over bekende namen in de selectie.

Of de Turkse interesse ook concreet wordt, valt nog af te wachten. Er is voorlopig geen sprake van een officieel bod of een akkoord. Vermant heeft bij Club Brugge nog een contract tot medio 2028, maar zal vooral willen weten of er elders meer perspectief op speelminuten ligt. Al zal Club hem ook niet willen laten vertrekken in de winter, dat is zeker.



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