Zonder de geblesseerde Kevin De Bruyne is Napoli niet verder geraakt dan een 0-0-gelijkspel tegen Sassuolo. De Napolitanen blijven daardoor op afstand van de Italiaanse topplaatsen.

Kevin De Bruyne kwam zondag niet in actie in de wedstrijd van Napoli tegen Sassuolo. De Rode Duivel kampte met een ongemak en maakte daarom geen deel uit van de Napolitaanse selectie voor de dertiende speeldag in de Serie A.

Napoli kreeg nochtans een uitgelezen kans om drie punten te pakken tegen een ploeg die al weken in de problemen zit. De thuisploeg vond echter geen opening en moest vrede nemen met een scoreloos gelijkspel: 0-0.

Napoli domineert, maar mist afwerking

De Napolitanen hadden het meeste balbezit en creëerden ook meer doelkansen dan Sassuolo. Dat leverde evenwel geen doelpunt op tegen een tegenstander die volop vecht voor het behoud op het hoogste Italiaanse niveau.

In de stand blijft Napoli steken op de achtste plaats. De achterstand op de nummer vijf bedraagt zeven punten. Dat is een stevige kloof voor een ploeg die opnieuw aansluiting wil vinden bij de Europese plaatsen.

Sassuolo stopt reeks nederlagen



Voor Sassuolo betekent het punt een einde aan een reeks nederlagen. Toch blijft de situatie bijzonder moeilijk: de club staat achttiende en bevindt zich daarmee voorlopig in de degradatiezone.