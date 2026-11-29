Een fase rond Jérémy Doku heeft zondagavond voor heel wat commotie gezorgd tijdens de topper tussen Arsenal en Manchester City. De Rode Duivel ging in de eerste helft tegen de grond na een duel met Jurriën Timber. Volgens Doku had de Nederlandse verdediger aan zijn haren getrokken.

Het incident gebeurde rond de zeventiende minuut, buiten het zicht van de bal. Timber greep Doku van achteren vast, waarna de Belg op de grond belandde. Doku maakte meteen duidelijk dat hij vond dat zijn tegenstander over de schreef was gegaan.

VAR onderzoekt mogelijk trekken aan haren

De VAR bekeek de fase, maar besloot uiteindelijk niet in te grijpen. Op de herhalingen was namelijk niet duidelijk of Timber daadwerkelijk aan de haren van Doku trok.

Op sommige camerabeelden lijkt de Arsenal-verdediger vooral het shirt van de Belg vast te grijpen. Op andere beelden lijkt het mogelijk dat hij zowel het shirt als de haren van Doku vastheeft. De videoref vond onvoldoende bewijs om de beslissing van de scheidsrechter te veranderen.

Timber literally grabbed Doku by the hair. Bro should’ve been sent off for that. 😭 #ARSMCI https://t.co/yBONmjEaoe — ℓαɱα૨૨ ƭɦεɓɦα∂ɠµყ (@lamarrRMCF) November 29, 2026

Gary Neville wil rode kaart zien

De beslissing zorgde meteen voor discussie. Gary Neville, die de wedstrijd voor Sky Sports becommentarieerde, vond dat Timber van het veld gestuurd had moeten worden. Volgens de voormalige verdediger van Manchester United had de Nederlander ook de haren van Doku vast.





Opmerkelijk is dat de Premier League dit seizoen de richtlijnen rond het trekken aan haren heeft aangepast. Een rode kaart is voortaan voorzien bij duidelijk en opzettelijk trekken met buitensporige kracht of bruut geweld. Bij minder zwaar contact kan geel volstaan. In dit geval bleef een bestraffing volledig uit, omdat de beelden geen uitsluitsel gaven. De discussie rond de fase was daarmee allerminst verdwenen.