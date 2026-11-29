De Limburgse derby tussen STVV en KRC Genk blijft nazinderen. De Kanaries sleepten in een waanzinnige slotfase nog een 3-3-gelijkspel uit de brand, maar bij Joedrick Pupe overheerst vooral de ontgoocheling. De verdediger vindt dat zijn ploeg de overwinning verdiende.

"Ik ben de wedstrijd nog aan het verwerken, ik snap niet wat er gebeurde na de rust", vertelt Pupe aan Het Laatste Nieuws. Vooral de manier waarop STVV zijn voorsprong uit handen gaf, blijft moeilijk te begrijpen.

"We hebben enkel die zeven minuten ondergelegen vandaag, daar hebben we het weggegeven. Er zat zeker een derbywinst in", aldus Pupe. Hij verwijst naar de drie doelpunten die Genk kort na de rust maakte, waardoor een 1-0-voorsprong plots veranderde in een 1-3-achterstand.

Ook de arbitrage laat de STVV-verdediger niet onberoerd. De Kanaries zagen twee doelpunten afgekeurd worden na tussenkomst van de VAR. "We scoren vijf keer en hadden de wedstrijd verdiend mogen winnen. Toch worden er twee goals afgekeurd. Ik heb het gevoel dat de VAR de laatste tijd tegen ons is."

Pupe baalt ook van eigen gemiste kans

Toen Genk zijn derde doelpunt maakte, vreesde Pupe dat de wedstrijd gespeeld was. De vrije trap van invaller Ryan Merlen, die de aansluitingstreffer opleverde, veranderde volgens hem echter alles.

"Doordat Ryan zijn vrije trap scoort, kwam er nieuw leven in de wedstrijd en kregen we weer veel kansen", legt Pupe uit. Hij blijft ook kritisch voor zichzelf. "Daaruit hadden we moeten scoren, ik had zelf ook een kans die er wel in mocht gaan."



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Uiteindelijk kwam STVV in de blessuretijd toch nog langszij dankzij een eigen doelpunt van Aaron Bibout. Dat zorgde voor een spectaculaire ontknoping, maar Pupe bleef achter met het gevoel dat zijn ploeg veel meer uit de derby had kunnen halen.