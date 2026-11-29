Thibo Baeten heeft gereageerd op de harde kritiek die hij de afgelopen dagen kreeg van Gertjan Verbeek. De Belgische aanvaller van Go Ahead Eagles werd door de Nederlandse analist stevig aangepakt omdat hij liever GTA speelde dan naar Real Madrid-PSV keek. Na de 4-0-nederlaag tegen PSV sloeg Baeten terug.

De 24-jarige Belg had eerder verteld dat hij de Champions League-wedstrijd niet had bekeken omdat hij met andere zaken bezig was, waaronder gamen. Verbeek reageerde bijzonder scherp en noemde hem onder meer een "lul-de-behanger". Een best gekke reactie was het.

De voormalige trainer suggereerde bovendien dat Baeten mogelijk tot vier uur 's nachts achter zijn spelcomputer zat. Volgens Verbeek zou dergelijk gedrag zelfs reden kunnen zijn voor ontslag op staande voet. Op die manier ging hij wel heel ver, terwijl hij zich enkel kon baseren op onschuldige uitspraken.

Baeten ontkent beschuldigingen

"Iedereen mag zijn mening geven. Ik ken de persoon in kwestie ook niet, tot ik wat ging navragen. Ik wist niet wie hij was. Ik vind het gewoon best jammer", reageerde Baeten na de wedstrijd tegen PSV bij ESPN. Vooral de aannames van de analist zitten hem duidelijk dwars.

🎮 Thibo Baeten pareert kritiek Gertjan Verbeek in 'GTA-ophef'. "Dat je die aannames doet op die leeftijd..." 🔗 https://t.co/KTd6az4OfL https://t.co/IX4w3H6Byz — ESPN NL (@ESPNnl) November 28, 2026

"Ik weet niet hoe oud hij is, maar als je dan zo'n aannames gaat maken, op die leeftijd... Tja, het is prima, mag je doen hoor. Het is alleszins geen waarheid. Ik speel niet tot vier uur 's nachts, dan wordt mijn vrouwtje ook helemaal gek", maakte de Belg duidelijk.



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Baeten benadrukt dat hij zijn voetbalcarrière wel degelijk bijzonder serieus neemt. "Ik ben heel plichtbewust bezig met mijn carrière. Verder hoeft ook niemand zich over mijn privéleven uit te laten. Dat doe ik ook niet." Daarmee wil de aanvaller vooral het beeld rechtzetten dat hij zijn verplichtingen als profvoetballer zou verwaarlozen.

Tot slot kon Baeten het niet laten om Verbeek nog een kleine steek te geven. "Alleen ik ben 24, misschien iets meer volwassen dan de persoon in kwestie, die ik nu wel ken." Toch wilde de Belg de discussie niet verder laten escaleren. "Alleen maar liefde voor hem ook, ik denk dat het een heel goede gozer is", besloot hij met een glimlach.