Thomas Meunier heeft zondagmiddag een bijzonder pijnlijke wedstrijd beleefd in de Premier League. De Belgische verdediger van Sunderland kreeg al na twaalf minuten een rode kaart tegen Tottenham. Zijn ploeg moest daardoor bijna de volledige wedstrijd met tien man verder. Sunderland verloor uiteindelijk met 0-2, waardoor de uitsluiting van Meunier bijzonder zwaar doorwoog.

Meunier kwam in de negende minuut te laat in een duel met Tottenham-aanvaller Omar Marmoush. Daarbij raakte de Belg met zijn studs de achterkant van de achillespees van zijn tegenstander. Scheidsrechter Peter Bankes bestrafte de overtreding aanvankelijk met een gele kaart. De VAR vond die straf echter onvoldoende en stuurde de scheidsrechter naar het scherm.

🚨🟥 THOMAS MEUNIER SENT OFF! STRAIGHT RED! 😳 Was the referee right to show him a straight red? And Marmoush? He couldn’t hide his smile as the Sunderland defender walked off! #SUNTOT https://t.co/bUbTzdrJIM — The Final Whistle (@Rufus_45) November 29, 2026

Na het bekijken van de beelden veranderde Bankes zijn beslissing in rechtstreeks rood. Volgens de arbitrage ging het om ernstig gemeen spel. Voor Meunier betekende dat zijn eerste rode kaart uit zijn professionele carrière. Een bijzonder pijnlijke primeur voor de ervaren Rode Duivel.

Tottenham profiteert van numerieke meerderheid

Tottenham profiteerde van de manmeersituatie en kwam in de 35e minuut op voorsprong. James Maddison werkte een voorzet van Andy Robertson binnen.

Sunderland probeerde ondanks de numerieke minderheid nog weerstand te bieden, maar kreeg het bijzonder moeilijk tegen de bezoekers. In de 70e minuut maakte Maddison er zelfs 0-2 van met een rechtstreeks binnengetrapte hoekschop. Daarmee was de wedstrijd definitief beslist.





Voor Sunderland is het opnieuw een zware tegenvaller in de strijd tegen de degradatie. Bovendien dreigt Meunier enkele competitiewedstrijden geschorst te worden. Daardoor zou de Belg onder meer de wedstrijden tegen Liverpool en Newcastle United moeten missen. Alleen een eventueel succesvol beroep tegen zijn uitsluiting kan daar nog verandering in brengen.