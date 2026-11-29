RC Lens heeft zaterdag eindelijk nog eens kunnen juichen. Na een bijzonder moeilijke periode boekte de Franse club een overtuigende 2-5-overwinning op het veld van Angers. Toch was er voor Thorgan Hazard weinig reden tot feestvreugde. De voormalige speler van Anderlecht ontbrak zelfs volledig in de wedstrijdselectie.

Lens zat de afgelopen weken in een diepe crisis. De ploeg bleef vijf officiële wedstrijden op rij zonder overwinning en kreeg begin november zelfs een historische 1-9-nederlaag tegen Como in de Champions League te verwerken. Die pijnlijke reeks kostte trainer Yannick Cahuzac zijn baan. Didier Digard werd aangesteld om de club opnieuw op de rails te krijgen.

Hazard buiten de selectie gelaten

De nieuwe trainer nam voor de verplaatsing naar Angers een opvallende beslissing. Digard selecteerde 21 spelers, maar voor Hazard was er geen plaats. De 33-jarige Belg werd niet opgeroepen, net als onder anderen Kyllian Antonio en Nidal Celik. Door de terugkeer van enkele eerder geblesseerde spelers moest de coach keuzes maken.

Voor Hazard is het een nieuwe tegenvaller in een seizoen dat voorlopig bijzonder moeizaam verloopt. De voormalige Rode Duivel keerde afgelopen zomer terug naar Lens, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. Zijn terugkeer na veertien jaar heeft echter nog niet het gehoopte succes opgeleverd. Ook onder Cahuzac moest hij al geregeld vrede nemen met een bescheiden rol.

Vijf doelpunten van Abdallah Sima

Zonder Hazard liet Lens zaterdag wel zien dat het nog altijd over aanvallende kwaliteiten beschikt. Abdallah Sima groeide uit tot de absolute hoofdrolspeler tegen Angers. De aanvaller scoorde maar liefst vijf keer en bezorgde zijn ploeg daarmee een spectaculaire 2-5-overwinning. Lens maakte zo een einde aan de bijzonder pijnlijke reeks.



De overwinning geeft Digard de nodige ademruimte, maar maakt de situatie van Hazard er niet eenvoudiger op. De Belg zal zich opnieuw moeten bewijzen om een plaats in de plannen van zijn nieuwe trainer af te dwingen. Voorlopig is het vooral afwachten of hij bij de volgende wedstrijd opnieuw bij de selectie zit.