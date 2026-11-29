KRC Genk leek zondagmiddag op weg naar een bijzonder belangrijke overwinning tegen STVV, maar gaf in een waanzinnige slotfase alsnog een dubbele voorsprong uit handen. De Limburgse derby eindigde op 3-3 en dat zorgde voor heel wat frustratie bij trainer Timmy Simons. Vooral de manier waarop zijn ploeg de overwinning weggaf, zat hem bijzonder hoog.

Bij DAZN gaf Simons toe dat de emoties na afloop nog niet helemaal waren gaan liggen. "Er was inderdaad heel veel commotie langs alle kanten. Veel duels, jongens die bleven liggen, spelers die het veld moesten verlaten en ploegen die even met een man minder verder moesten." Toch vond hij dat Genk de wedstrijd in de tweede helft definitief had moeten beslissen.

Simons zag twee gezichten bij Genk

Over de eerste helft was de Genk-trainer allesbehalve tevreden. Zijn ploeg kwam moeilijk tot voetballen en ging met een 1-0-achterstand rusten. "Onze timing bij het druk zetten en bij het maken van de loopacties was niet goed op elkaar afgestemd. Dat zijn dingen die we effectief beter moeten doen en waar we heel snel aan moeten beginnen werken."

Na de pauze zag Simons wel het Genk dat hij voor ogen had. Dankzij twee doelpunten van Rafiu Durosinmi en een treffer van Benjamin Tahirovic draaiden de bezoekers de wedstrijd helemaal om. "We kwamen sterk uit de kleedkamer en hebben de achterstand omgebogen. Maar dan moet je gewoon die wedstrijd controleren en op zoek gaan naar het volgende doelpunt."

Dat lukte niet. Ryan Merlen bracht STVV met een vrije trap opnieuw in de wedstrijd, waarna een ongelukkig eigen doelpunt van Aaron Bibout in de blessuretijd voor de 3-3 zorgde. Beide tegendoelpunten kwamen voort uit stilstaande fases.

Toen Simons daarop werd aangesproken, was zijn reactie bijzonder duidelijk. "Ja, daar word ik echt gek van. Dat moeten we gewoon beter doen. Stilstaande fases maken een heel groot deel uit van het voetbal. Daar moeten we gewoon sterker in worden."



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De Genk-trainer kon uiteindelijk dan ook weinig voldoening halen uit het gelijkspel. Zijn ploeg had de wedstrijd volgens hem kunnen en moeten beslissen, maar liet de grote rivaal alsnog terugkomen. Op de vraag of hij kon leven met het behaalde punt, volgde een veelzeggend antwoord. "Het is een derby. Die willen we gewoon winnen." Daarmee was voor Simons alles gezegd.