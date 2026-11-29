Union SG heeft zijn leidersplaats verstevigd met een 3-1-zege tegen KAA Gent. Dankzij de nederlaag van Club Brugge bij Standard bedraagt de voorsprong van de Brusselaars nu vier punten.

Drie dagen na het gelijkspel tegen Lech Poznan keerde Union terug naar het Dudenpark voor de ontvangst van Gent. Bij de Brusselaars, waar Christian Burgess in de tribune zat, gaf David Hubert opnieuw een basisplaats aan Nohim Chibani en Relebohile Mofokeng. Denzel De Roeve en Raul Florucz begonnen op de bank. Bij de Buffalo's stond Matisse Samoise voor het eerst dit competitieseizoen opnieuw aan de aftrap, terwijl de jonge Ibraimha Cissé de plaats van Josué Vergara innam.

Union breekt gesloten Gentse organisatie open

Union wist maar al te goed dat Gent een taaie tegenstander zou worden. De drie vorige onderlinge duels waren telkens op een gelijkspel geëindigd. De thuisploeg nam wel meteen het initiatief, met veel beweging en combinaties tussen Besfort Zeneli, Adem Zorgane en Mofokeng.

Gent stond echter goed georganiseerd en gaf aanvankelijk weinig weg. De bezoekers probeerden zelf gevaar te stichten in de omschakeling, via voorzetten van Tiago Araujo en infiltraties van Momodou Sonko en Ibrahima Cissé.

De eerste echte doelkans van de wedstrijd leverde meteen een doelpunt op. Zorgane verstuurde rond het halfuur een verrassende en bijzonder scherpe voorzet. Mofokeng dook opvallend vrij op in de kleine rechthoek en werkte af: 1-0 na 31 minuten.

© Photonews

Union dacht kort daarna recht te hebben op een strafschop na een twijfelachtige tussenkomst op Zeneli in het zestienmetergebied, maar zowel de scheidsrechter als de VAR zag er geen overtreding in. Gent kon voor rust nog dreigen via een gevaarlijke vrije trap van Abdelkahar Kadri, maar zijn poging ging naast. De ruststand bleef 1-0.





Schoofs slaat meteen toe na rust

David Hubert greep bij de pauze in en bracht Rob Schoofs voor Adem Zorgane. Die wissel pakte uitstekend uit. Tien minuten na zijn invalbeurt haalde de voormalige KV Mechelen-middenvelder verschroeiend uit. Zijn schot verdween in de winkelhaak, buiten het bereik van Davy Roef: 2-0 in de 54e minuut.

Gent komt terug, maar Union stelt zege veilig

De wedstrijd was daarmee nog niet beslist. Josué Vergara, net als Schoofs pas ingevallen, zette zijn ploeg opnieuw in de match. Hij won het fysieke duel van Massiré Sylla en lobde Hervé Koffi knap: 2-1 na 66 minuten.

Terwijl de zege van Standard tegen Club Brugge op luid applaus in het Dudenpark werd onthaald, trok Union opnieuw naar voren. Raul Florucz zag een gevaarlijk schot nog geblokt worden, maar in de slotfase viel de beslissing alsnog. Denzel De Roeve profiteerde van een lange bal in de rug van de Gentse defensie en lobde Roef voor de 3-1 binnen.

Union was de enige ploeg uit de top vier die deze speeldag won. De landskampioen zet KAA Gent zo op zeven punten en profiteert maximaal van het puntenverlies van Club Brugge: de voorsprong aan de kop van het klassement bedraagt nu vier punten.