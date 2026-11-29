Bij Cercle Brugge is de ommekeer helemaal ingezet. Na een bijzonder moeilijke periode heeft de Vereniging opnieuw de wind in de zeilen. Zaterdagavond boekte groen-zwart tegen KV Mechelen zijn vierde competitieoverwinning op rij. Grote man van de avond was Steve Ngoura, die met drie doelpunten voor een bijzonder fraaie hattrick zorgde.

Het contrast met enkele weken geleden is groot. Cercle heeft opnieuw vertrouwen getankt en klimt stilaan weg uit de onderste regionen van het klassement. Ook de sfeer binnen de spelersgroep is helemaal veranderd. "De vibe is nu anders. Dat geeft vertrouwen en zo kom je in een flow", vertelde aanvoerder Hannes Van der Bruggen na afloop.

Van der Bruggen merkte na afloop vooral het verschil met de moeilijke weken die Cercle achter de rug heeft. De aanvoerder wees ook nadrukkelijk naar Ngoura als verklaring voor de betere resultaten. "We hebben hem heel vaak gezegd dat hij meer in de box moest komen. Dat was in het begin van het seizoen minder, maar hij heeft het opgepikt. Hij moet niet te veel naar de hoeken zwerven en dat loont nu."

Ngoura heeft eindelijk zijn lesje geleerd

De Fransman maakte tegen KV Mechelen zijn eerste hattrick uit zijn profcarrière. Hij opende al na drie minuten de score na een ingestudeerde hoekschop, kopte in de 34ste minuut de 2-1 binnen op aangeven van Dante Vanzeir en maakte een kwartier voor tijd zijn derde na een knappe actie en afwerking. Voor Cercle was het de eerste keer dit seizoen dat één speler drie keer in dezelfde wedstrijd scoorde.

Ngoura steekt zijn eigen aandeel in de ommekeer niet onder stoelen of banken. "Ik heb in mijn beginperiode veel kritiek gekregen, maar ik wist dat ik toen nog niet op mijn best was. Ik heb hard gewerkt en geluisterd naar de tips en de raad van de coach. Het klopt wat Hannes zegt. Ik kwam te weinig in de zestien, maar mijn aanwezigheid daar verandert veel. Ik pluk nu de vruchten van mijn werk", vertelde hij.

De 21-jarige aanvaller staat dit seizoen inmiddels op acht competitiedoelpunten en twee assists in twaalf wedstrijden. Vorig seizoen kwam hij in 34 competitieduels zeven keer tot scoren en gaf hij vier assists. Zijn statistieken tonen dus dat hij een grotere impact krijgt op het offensieve spel van de Vereniging.



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Cercle heeft goud in handen

Ngoura is bovendien een interessante investering voor Cercle. De spits kwam in januari 2025 over van het Franse Le Havre. Volgens Transfermarkt betaalde de Brugse club aanvankelijk 2,3 miljoen euro, een bedrag dat via bonussen nog kan oplopen tot drie miljoen euro. Zijn contract loopt tot juni 2028, met bovendien een cluboptie voor een extra seizoen.

Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op vijf miljoen euro. Daarmee is hij een van de waardevolste spelers in de selectie van Cercle. De Fransman is met zijn 1,93 meter een fysiek indrukwekkende spits, maar beschikt daarnaast over snelheid en technische kwaliteiten. Hij vertegenwoordigde Frankrijk ook al bij de nationale jeugdploegen en kwam uit voor de U21.

Zijn potentieel bleef ook in Frankrijk niet onopgemerkt. Ngoura mocht onlangs op uitnodiging van bondscoach Zinédine Zidane zelfs meetrainen met de Franse A-ploeg, nadat Marcus Thuram geblesseerd was uitgevallen. Dat was opnieuw een mooie erkenning voor de jonge aanvaller.