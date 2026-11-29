Drie wedstrijden zonder winst, een grotere kloof met Dortmund, een lange blessurelijst en interne spanningen: Bayern München beleeft woelige weken. Vincent Kompany, zelf pas hersteld van gezondheidsproblemen, probeert de rust te bewaren in een crisis die hij niet zelf heeft veroorzaakt.

"Bayern staat in brand", klinkt het stilaan in de Duitse pers. Vincent Kompany weigert evenwel mee te gaan in de paniek. Na een derde wedstrijd op rij zonder zege, een groeiende achterstand op leider Dortmund, een overvolle ziekenboeg en spanningen achter de schermen blijft de Belgische trainer opvallend kalm. "Als je in zulke momenten rustig kunt blijven, leer je het meest", aldus "Vince the Prince".

Kompany spaart Kimmich na rode kaart

Joshua Kimmich slaagde daar zaterdagmiddag veel minder in. De Bayern-kapitein verloor vlak voor de rust zijn zelfcontrole tijdens een opstootje. Hij trok Alexander Røssing-Lelesiit hard aan de haren, een actie die deed denken aan Vini Jr. en hem terecht een rode kaart opleverde. Het incident beheerste ook het gesprek na afloop.

Kompany wilde zijn speler echter niet publiekelijk aan de schandpaal nagelen. "In mijn tweeënhalf jaar hier heb ik gelukkig niet vaak met dit soort situaties te maken gekregen", vertelde de Belgische coach. "Maar ik ga geen speler met de vinger wijzen en hem opofferen om de publieke opinie tevreden te stellen."

In München probeert Kompany dus vooral de groep bijeen te houden. Hij ontkent de problemen niet, maar kiest voor een aanpak binnenskamers. "We zitten in een periode waarin de tegenstand bijzonder sterk is", stelde hij vast.

Zonder Kane en Olise ontbreekt dreiging

Ook tegen Hamburg werden de huidige pijnpunten van Bayern duidelijk. De uitsluiting van Kimmich was het kantelpunt, maar los daarvan bracht de ploeg van Kompany amper voetbal op de mat. Bayern vond nauwelijks oplossingen en oogde ongewoon onmachtig. Konrad Laimer en Dayot Upamecano, die tegen Lille nog mee hielpen om de ploeg overeind te houden, begonnen zelfs op de bank.



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De blessurelijst maakt de opdracht er niet eenvoudiger op. Harry Kane, Michael Olise, Manuel Neuer, Ismaël Saibari en Jamal Musiala zijn al niet beschikbaar. Ook Laimer dreigt erbij te komen nadat hij als invaller was ingebracht. Voor Kompany betekent dat nog een extra kopzorg, zeker omdat hij zelf pas terug is na enkele weken afwezigheid door gezondheidsproblemen.

Geen enkel schot tussen de palen

Bayern mist momenteel creativiteit en spelers die op eigen kracht een wedstrijd kunnen openbreken. Tegen Hamburg nam niemand echt het initiatief of zorgde iemand voor dat beslissende moment in de zestien. Met nul schoten op doel in negentig minuten viel er ook weinig meer te halen.

Toch wil Kompany niet bij de pakken blijven zitten. Hij wil de situatie intern bespreken, zo maakte hij duidelijk voor de pers: "We gaan er intern over praten. Voor mij blijft alles voorlopig intern." Daarmee beschermt hij zijn groep, maar verwijst hij ook naar de spanningen die recent naar buiten kwamen binnen de club, onder meer rond het privégedrag van Manuel Neuer.

Kompany put lessen uit de moeilijke fase

De Belg blijft zijn relaas met veel relativering brengen. "Als je in zulke momenten rustig kunt blijven, leer je het meest. Wat leer je uit een 7-0-zege tegen Union Berlin? Dat Harry Kane goed tegen een bal kan trappen? Net in deze moeilijke momenten leer je, en dat is precies wat wij zullen doen", legde Kompany uit.

Veel tijd om te bekomen krijgt de Belgische trainer niet. Bayern München komt dinsdag alweer in actie in de DFB-Pokal. Die bekerwedstrijd biedt de Rekordmeister een kans om de negatieve reeks snel te stoppen en de onrust rond de Beierse club tijdelijk te doen verstommen.