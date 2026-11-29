Manuel Neuer lijkt aan zijn laatste seizoen bij Bayern München bezig. De 40-jarige Duitse doelman kondigde zondag aan dat hij na afloop van zijn contract niet zal doorgaan.

Manuel Neuer bereidt zich stilaan voor op het einde van een indrukwekkende loopbaan. De 40-jarige doelman van Bayern München maakte zondag duidelijk dat hij na het aflopen van zijn contract in juni 2027 niet van plan is om nog verder te spelen.

Dat betekent dat Vincent Kompany op termijn afscheid moet nemen van een van de meest ervaren leiders in zijn selectie. Neuer is momenteel geblesseerd, maar zou in december opnieuw op het veld kunnen staan. Tijdens zijn afwezigheid kreeg Jonas Urbig de kans om zich te tonen.

Neuer blikt vooruit op afscheid

"Ik ga ervan uit dat het deze zomer voor mij niet verdergaat. Ik probeer nu te genieten van de tijd die rest. Ik denk ook aan de club: samen met Jonas iets opbouwen voor de toekomst en ervoor zorgen dat er de komende tien jaar minstens een doelman van topniveau staat", verklaarde Neuer tijdens een bezoek aan een fanclub.

De Duitse wereldkampioen van 2014 wordt in maart 41 jaar. Hoewel zijn verbintenis bij Bayern nog tot juni 2027 loopt, lijkt het dus mogelijk dat hij al voor het einde daarvan plaatsmaakt.

Jonas Urbig schuift naar voren als opvolger

Neuer sprak tegelijk vol lof over Urbig, die zijn minuten tijdens de blessureperiode van de veteraan wist te benutten. "Jonas zit op een uitstekende weg. Hij levert prestaties op hoog niveau voor onze ploeg en dat geeft mij veel voldoening", aldus de Duitse doelman.





Voor Kompany wordt het een dossier om op te volgen zodra beide keepers opnieuw inzetbaar zijn. De tweevoudige Champions League-winnaar kan zijn plaats mogelijk vroeger dan voorzien doorgeven aan Urbig, die steeds nadrukkelijker als zijn opvolger naar voren wordt geschoven.