De Belgische U17 begint maandag aan de knock-outfase na een wisselvallige groepscampagne. Tegen Saoedi-Arabië moet Sven Vermant nog altijd Elie Mbavu missen, al beschikt de bondscoach wel over heel wat opties. Bij winst lonkt mogelijk een beladen duel met Italië.

De jonge Rode Duivels staan maandag voor hun eerste wedstrijd in de knock-outfase van het WK U17. Na een groepsfase met pieken en dalen neemt de ploeg van Sven Vermant het op tegen Saoedi-Arabië. De opdracht is helder: doorstoten in het toernooi. Voor de Belgische bondscoach begint er nu volgens hem een volledig nieuwe competitie.

"Vanaf nu start er voor ons een nieuw toernooi", stelde Vermant zondag. Welke elf hij aan de aftrap zal brengen, blijft voorlopig onduidelijk. De bondscoach wisselde de voorbije wedstrijden namelijk geregeld door en staat nog altijd achter die aanpak.

Vermant spreidt de minuten

"Ik heb er niet voor teruggedeinsd om iedereen speelminuten te geven, op voorwaarde dat ze kwaliteit brengen. Als we zo ver mogelijk willen raken, moeten we de belasting verdelen", legde Sven Vermant uit.

Die rotaties leveren hem nu een ruime keuze op. "Zijn de keuzes moeilijker geworden? Het is een positieve keuzeweelde. Ik kan mijn beslissingen nu puur op kwaliteit baseren, omdat iedereen zijn rol binnen het collectief invult", analyseerde de bondscoach.

Over één afwezige bestaat wel zekerheid. Elie Mbavu is nog steeds geblesseerd. De stevige middenvelder van Genk is nog niet inzetbaar en de Belgische staf weet voorlopig niet wanneer hij opnieuw beschikbaar zal zijn.





Saoedi-Arabië verdiende respect af

Voor de Belgen naar een mogelijk vervolg kunnen kijken, moeten ze eerst voorbij een tegenstander die Vermant allerminst onderschat. Saoedi-Arabië liet in de groepsfase al zien dat het een lastig te bespelen team is.

"Het is een taaie ploeg. Ze wonnen hun eerste wedstrijd tegen Frankrijk en dat zegt toch iets. We mogen hen absoluut niet onderschatten. Ze zijn goed georganiseerd en sterk in de duels. We zullen ons beste voetbal moeten spelen om hen uit te schakelen", aldus de bondscoach van de jonge Duivels.

Wacht Italië bij kwalificatie?

Als België zich plaatst, kan Italië de volgende tegenstander worden. Dat zou een kans op revanche betekenen na de nederlaag in de EK-finale eerder dit jaar. Die mogelijkheid leeft bij Vermant, maar hij wil niet te ver vooruitkijken.

"Ik moet toegeven dat die mogelijkheid wel iets losmaakt. Maar tot dan zal ik alleen over Saoedi-Arabië praten. Onze enige uitdaging is nu om hen uit te schakelen", hield Sven Vermant de focus op maandag. Eerst de achtste finale, daarna pas eventueel Italië.