Wouter Vrancken heeft zondagmiddag voor een bijzonder knappe stunt gezorgd in de Schotse competitie. De Belgische trainer won met Hearts met 3-1 van Celtic. Een overwinning die extra zoet smaakt, want vorige maand kreeg zijn ploeg nog een zware 7-1-nederlaag te verwerken tegen dezelfde tegenstander.

Hearts begon met heel wat revanchegevoelens aan de wedstrijd. De eerste helft leverde weinig grote kansen op. Celtic dacht wel een strafschop te krijgen, maar na tussenkomst van de VAR besloot scheidsrechter Nick Walsh om niet naar de stip te wijzen.

Hearts draait achterstand helemaal om

Na de rust brak de wedstrijd helemaal open. Camilo Durán zette Celtic in de 57e minuut op voorsprong, maar amper twee minuten later bracht Landry Kaboré de thuisploeg alweer langszij.

Hearts rook bloed en ging meteen op zoek naar meer. In de 67e minuut bracht Cláudio Braga de ploeg van Vrancken op voorsprong, waarna Josh McPake acht minuten later met een schitterend afstandsschot de 3-1 op het bord zette.

Vrancken neemt revanche na zware vernedering

Celtic probeerde nog terug te komen en zag Durán de paal raken, maar Hearts gaf de overwinning niet meer uit handen. Voor Vrancken betekende het een bijzonder knappe zege tegen de Schotse landskampioen.



De overwinning is ook belangrijk voor het klassement. Hearts klimt naar de derde plaats met 26 punten, op acht punten van Celtic. Rangers blijft leider met 36 punten. Vooral voor Vrancken zal de overwinning deugd doen, nadat zijn ploeg vorige maand nog met zware 7-1-cijfers werd vernederd door Celtic.