Zeno Debast heeft opnieuw een belangrijke stap gezet richting zijn terugkeer op het voetbalveld. De Rode Duivel zat een tijd aan de kant met een spierblessure, maar maakt eindelijk weer deel uit van de wedstrijdselectie van Sporting CP. En dat uitgerekend voor een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen.

De Portugese topclub neemt het zondagavond op tegen FC Porto. Debast reisde zaterdag samen met zijn ploegmaats af naar Vila Nova de Gaia, waar Sporting zich voorbereidt op de topper. Voor de voormalige verdediger van Anderlecht is dat bijzonder goed nieuws na een lange periode van blessureleed.

Debast eindelijk weer beschikbaar

Debast kwam sinds 19 september niet meer in actie voor Sporting. Zijn laatste wedstrijd speelde hij tegen Arouca, een duel dat op 2-2 eindigde en waarin hij bovendien een rechtstreekse rode kaart kreeg. Nadien hield een spierblessure aan zijn linkerbeen hem bijna twee maanden aan de kant.

Eerder deze week hervatte de 23-jarige verdediger al de groepstrainingen. Nu volgt dus een volgende belangrijke stap. Trainer Paulo Fonseca heeft Debast meegenomen naar Porto, al blijft het afwachten of de Belgische international ook daadwerkelijk speelminuten krijgt.

Cruciale topper tegen FC Porto

Zijn terugkeer komt voor Sporting alvast op een uitstekend moment. De club staat maar liefst negen punten achter op leider FC Porto en kan zich in de Portugese titelstrijd nauwelijks nog puntenverlies veroorloven. Een nederlaag zou de achterstand zelfs tot twaalf punten doen oplopen.



Voor Fonseca betekent de terugkeer van Debast vooral dat hij opnieuw een extra optie krijgt in zijn verdediging. De Belgische international zal na zijn lange afwezigheid wellicht voorzichtig worden gebracht, maar zijn aanwezigheid bij de selectie is alvast een positief signaal. De topper tegen Porto begint zondag om 21.30 uur Belgische tijd.