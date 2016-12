Kapitein zet Standard-bestuur onder druk: "Als Venanzi zijn belofte houdt, moet hij me laten vertrekken"

door Redactie



Verlaat Adrien Trebel op het einde van het seizoen Standard? Als we op zijn uitspraken afgaan, zal de Franse middenvelder niet lang meer te zien zijn in het truitje van de Rouches.

Trebel was normaal gezien nu al geen speler van Standard meer. "Ik moest twee seizoenen blijven: wel, zover zijn we", zegt hij in Sport/Foot Magazine. "Dat was de deal die ik met Roland Duchâtelet had, maar Bruno Venanzi zei dat hij een seizoen extra wou." Behalve als er een bepaalde som op tafel kwam. "En die som was er, mijn manager bracht dat aan, maar het werd geweigerd."

Niet dat Trebel zich niet goed voelt in Luik. "Ik ben gebleven, zonder problemen te maken. Maar als hij zijn beloftes nakomt, laat Bruno Venanzi me eind dit seizoen vertrekken. Ik heb een bod uit China gekregen, maar heb dat direct geweigerd. Maar Belfodil heeft wel bewezen dat de Emiraten geen kerkhof zijn...", oordeelt hij.