Jankovic baalt na draw tegen Lokeren: "Er was duidelijk een fout op hem"

Standard leek na 70 minuten de match helemaal onder controle te hebben, maar dan viel het doelpunt van Mijat Maric. Aleksandar Jankovic baalde achteraf.

Standard mocht dan wel de betere ploeg zijn, toch hebben de Rouches twee kostbare punten laten liggen. "We speelden tegen een ervaren ploeg die goed georganiseerd in blok stond te spelen", deed Jankovic zijn analyse. "In de eerste helft hebben we Lokeren niet veel ruimte gegeven."

"Maar onze laatste pass was vaak niet goed. We konden niet gevaarlijk genoeg zijn en kwamen nooit in ons ritme", aldus de Serviër. "In de tweede helft was er meer beweging en hadden we de controle na het doelpunt. Maar na de tegengoal zijn we de kalmte verloren."

Fout op Hubert

Jankovic zag overigens een fout op zijn doelman bij de goal van Maric. "Hubert werd uit evenwicht gebracht. Er was duidelijk een fout op hem", zegt de Standard-trainer, die het wel positief blijft bekijken. "We spelen elke match om te winnen. Er vallen nog 30 punten te verdienen. Dat is veel."