Hamalainen tegen ex-club - "Hoop voor hen dat ze toch nog play-off 1 halen" en Leye met een risico: "Ik moest wel spelen"

Zulte Waregem hield tegen Racing Genk de punten thuis. En dus waren ze bij Essevee uiteraard bijzonder tevreden na 4 wedstrijden zonder overwinning werd aangeknoopt met een driepunter. Voor Brian Hamalainen was het extra speciaal. Sterk tegen zijn ex-club én dat in zijn 100e wedstrijd in de JPL.

Vooraf had Hamalainen al zijn mening gegeven over Racing Genk: "Bij winst kunnen we ze helemaal uit de strijd voor de top-6 halen. Als ze dat niet halen, dan is dat misschien omdat ze niet goed genoeg zijn. Er is veel individueel talent, maar het laatste puzzelstukje om er een hecht team van te maken ontbreekt."

En eigenlijk kwamen zijn woorden wel helemaal uit. Genk heeft de individuele flitsen, maar die kwamen er tegen het hechte blok van Genk niet uit. "Ik hoop dat ze toch nog play-off 1 halen, ik gun hen dat wel. Mijn tijd was gekomen in Genk, dat was niet de leukste periode van mijn carrière. Dus deze overwinning doet wel deugd. Mijn 100e match? Ik ben niet bezig met de cijfers."

Leye: "Deze match was zo belangrijk, ik moest wel spelen ..."

Ook voor Mbaye Leye was een hoofdrol weggelegd. In Oostende viel hij nog uit met een kneuzing en die was niet helemaal hersteld. "Nu ga ik tot maandag moeten rusten, denk ik", aldus de Senegalese spits. "De drie punten waren het belangrijkste. Deze match had zo'n groot belang, ik moest wel spelen. Er zat een risico in op een contractuurtje, maar we hebben het tot een goed einde gebracht."

Het slotwoord was voor Francky Dury: "Het toverwoord van de avond was gewoon de overwinning binnenhalen. We hadden het inderdaad wel eens nodig om nog eens een driepunter te pakken." Al is er van stress nooit sprake geweest. "En nu nog een keer knallen tegen KV Mechelen", klonk het unisono bij spelers en entourage.