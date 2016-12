4.000 Gent-fans maken zich op voor mooiste trip ooit: "Dit wordt de perfecte aanloop naar de Gentse feesten"

De beleving zal evenwaardig zo niet grootser zijn - Dirk Vos (AA Gent-fans) Deel deze quote:

Hoe groots pakken jullie de match aan?

"Het wordt een gigantisch feest, de perfecte aanloop naar de Gentse feesten van volgende zomer. (knipoog) We hadden al contact met de SLO (Supporter Liaison Officer, red.) van Tottenham. We zullen de Engelse supporters zo goed mogelijk ontvangen in Gent. En ze garanderen dat ginds hetzelfde gebeurt. Ook in de supporterslokalen zal iedereen fel meeleven."

Overtreft Tottenham de tegenstanders van vorig seizoen in de Champions League?

"Zenit en Valencia waren mooie affiches en natuurlijk op CL-niveau. Maar iedereen keek uit naar een Engelse club. Dat is gewoon speciaal. Ook al zitten we nu in de Europa League, de beleving zal evenwaardig zo niet grootser zijn."