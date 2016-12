Hein Vanhaezebrouck was bijzonder verrast over enige lichtpunt tegen STVV: "En dat terwijl hij nog geen basisspeler is"

Afgelopen weekend werd op Stayen duidelijk dat AA Gent zonder enkele sleutelpionnen als Asare, Neto en Simon niet bij machte is om een netelige situatie om te keren. Niet voor het eerst dit seizoen hekelde coach Hein Vanhaezebrouck het gebrek aan leidersfiguren in zijn kern.

Met Nana Asare (kapitein) en Renato Neto (vicekapitein) ontbraken tegen STVV immers de twee jongens die de rol van de vertrokken Sven Kums moeten overnemen. Vanhaezebrouck wil er nog meer spelers bij van dat kaliber.

Nieuwkomer nam de ploeg op sleeptouw

Toch was de Gentse T1 na het 3-1-verlies in Sint-Truiden over één pion tevreden. "Het enige lichtpunt was Anderson Esiti. Hij was onze beste man op het veld en trachtte de ploeg enigszins op sleeptouw te nemen", vond Vanhaezebrouck over de 22-jarige zomeraankoop.

"Dat verwacht je niet van hem, wel van de anderen. Het was dan ook een aangename meevaller van een jongen die in principe nog geen basisspeler is."