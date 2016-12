Racing Genk likt zijn wonden nu PO1 aartsmoeilijk wordt, Thomas Buffel heeft opvallende boodschap

door Redactie



Racing Genk liep woensdag bij Zulte Waregem tegen zijn zesde uitnederlaag van het seizoen aan. En dus staan de Limburgers weer wat verder weg van PO1.

Dit is een grote ontgoocheling", reageerde Susic, een van de vijf nieuwkomers in de basis meteen na afloop. "Deze wedstrijd was zeer belangrijk voor ons. Nu wordt PO1 nóg moeilijker."

Slimmer Zulte Waregem

"We begonnen goed, maar konden niet tot concrete kansen komen. Zulte Waregem pakte het veel slimmer aan. Dat betaalden we cash aan het eind. De misser van Karelis in de slotminuut? Dat gebeurt nu eenmaal soms in het voetbal. Karelis scoorde al genoeg voor ons."

Peter Maes wisselde zijn basiself op vijf posities, maar toch focuste Thomas Buffel op het gebrek aan rust. "Een dag later spelen had perfect mogelijk geweest. Misschien moet men dit in de toekomst eens bekijken met de bond. Twee dagen rust is weinig. Al moeten we ook naar onszelf kijken."