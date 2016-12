Kortrijk is stilaan vergeten hoe het voelt om te winnen: "Daar kiezen we zelf niet voor"

KV Kortrijk verloor vanavond met 0-2 van KV Oostende. De roodhemden zijn stilaan vergeten hoe het voelt om te winnen. Bart Van Lancker probeert het echter door een positieve bril te bekijken.

Het was al de vijfde opeenvolgende nederlaag voor KV Kortrijk. En dat is niet alles. Ook van de thuisreputatie van de Kerels blijft na drie opeenvolgende nederlagen weinig over.

"Daar kiezen we natuurlijk zelf niet voor", kiest Bart Van Lancker. "Of we nu moeten reageren tegen de rode lantaarn? Het maakt niet uit tegen wie we spelen. Al was ik tevreden over de eerste helft."