Preud'homme looft dolenthousiaste twaalfde man van Club Brugge: "Geweldig om hen daar te zien staan"

"Geweldig om de fans daar te zien staan" - Michel Preud'homme Deel deze quote:

“Nadat we hier in de beker verloren, dachten we dat we wel wat extra steun konden gebruiken bij een nieuwe verplaatsing naar Eupen. Het doet me denken aan een wedstrijd in de beker op het veld van KV Kortrijk, twee jaar geleden. Ook toen waren de fans massaal aanwezig, en daar bekerden we verder. Uiteindelijk wonnen we zelfs de beker.”

“Wel, ik vind dat je het daar een beetje mee kan vergelijken. Het was een soortgelijke actie Het was geweldig om de supporters daar te zien staan en het was een enorme steun”, besloot Preud’homme.