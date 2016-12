VIDEO: Meunier heeft de magistrale lob van Mertens duidelijk gezien en pakt nu zelf uit met deze haarfijn afgemeten plaatsbal!

door Diederik Geypen

Thomas Meunier aan het kanon voor PSG

Foto: © photonews

Niet alleen in de Jupiler Pro League wordt er midweeks gevoetbald, ook in de Ligue 1 is dat het geval. En daar liet Thomas Meunier zich bij ploeg in crisis PSG zich opmerken.