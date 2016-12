Anderlecht-jonkies blijven imponeren op het Europese toneel, dat weet nu ook Manchester City

Ook nu heeft Anderlecht van zich laten horen. Zo schreven de U12 van de Belgische recordkampioen het Truce Tournament achter hun naam, een prestigieus toernooi dat in handen is van de Premier League.

De jonkies van Anderlecht bleken onderweg naar hun eindzege te sterk voor PSG, Schalke 04 en West Ham United. In de finale moest uiteindelijk het grote Manchester City het onderspit delven (2-1).

