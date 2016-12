AA Gent wil recordbedrag betalen voor winteraankoop, voorzitter De Witte geeft toe dat de Buffalo's voortaan anders handelen

door Redactie



Om tijdens PO1 mee te dingen naar de Belgische landstitel kan AA Gent nog een kwaliteitsinjectie gebruiken. Zo speuren de Buffalo's ook naar een nieuwe doelman.

Die zoektocht is concreet. De club uit de Arteveldestad wil tot 3 miljoen euro neertellen voor Lovre Kalinic, de goalie van Hajduk Split waar ook Anderlecht achter zit. Een opvallend hoog bedrag naar Gentse normen.

"Ommezwaai in ons denken"

"Ik ga me noch uitspreken over de getallen, noch over de zaak zelf. Maar we hebben een ommezwaai gemaakt in ons denken", aldus Ivan De Witte in Het Nieuwsblad.

"Misschien zullen we minder transfers doen, maar we zullen proberen in een andere kwaliteitscategorie te vissen. En ik zou het jammer vinden als we een aantal transferprojecten niet kunnen realiseren om financiële redenen."