Waaslander liet met (wellicht) de mooiste goal van de speeldag weer van zich horen: "De vele problemen begonnen aan mij te vreten"

Amper twee minuten stond hij op het veld, toen Alessandro Cerigioni (24) met een heerlijke afstandspegel Waasland-Beveren verzekerde van de drie punten tegen STVV (3-1). Een mentale opsteker die welgekomen was.

"De trainer vroeg me om de voorsprong vast te houden, en als het kon naar binnen te komen en te trappen. Ik denk dat ik die raad goed heb opgevolgd", lachte Cerigioni. "Het was een typische FIFA-goal. Al hielp de staat van het veld wat mee."

Mijn mooiste? Die met OHL tegen... W-Beveren

De treffer van Cerigioni was van een weergaloze schoonheid, maar toch niet zijn mooiste. "Dat blijft nog altijd mijn eerste in de hoogste klasse. Toen ik in 2013 voor Oud-Heverlee-Leuven scoorde tegen... W-Beveren."

Met zijn goal viel ook een last van de schouders. "Ik kan helemaal niet tevreden zijn over mijn eerste seizoensdeel. Ik kende tal van kleine problemen, waardoor ik acht weken aan de kant stond. Dat begon aan mij te vreten. De laatste weken deed ik weer matchritme op bij de beloften. Ik hoop dat ik na de winterbreak meteen goed uit de startblokken schiet."