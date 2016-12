Scholz ziet ex-club Lokeren een punt pakken: "Eén moment niet bij de les..."

Standard kwam woensdag niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen de bezoekers uit Lokeren. Voor Standard-verdediger Alexander Scholz was het een speciaal weerzien met zijn vorige werkgever, al besefte de Deen dat er meer in zat.

Standard had volledige controle over de wedstrijd na de openingstreffer, maar Lokeren kwam toch nog terug. "We hebben de drie punten weggegeven", baalt Alexander Scholz. "We hadden controle over de wedstrijd en genoeg kansen. Maar dan moet je die kansen wel afmaken. We hebben hen laten terugkomen en dat was onze eigen fout."

"We hebben hen laten terugkomen en dat was onze eigen fout" - Alexander Scholz

De Standard-spelers waren boos na de gelijkmaker van Maric. Zij hadden een duwfout gezien op Hubert. "Het is een situatie die we moesten vermijden. Die voorzet mocht er gewoon niet komen. We waren één moment niet bij de les en dan gebeurt dat."

Voor de Deense verdediger was het uiteraard een speciale match tegen zijn ex-club. "Ik was blij dat ik er bij was, want ik heb al te veel matchen gemist tegen Lokeren. Ik wilde absoluut spelen. Het was nog maar mijn tweede keer dat ik tegen Lokeren speelde, maar het was zeker leuk", aldus Scholz.