'Anderhalf jaar geleden nog te zwak voor Anderlecht, nu voor 10 miljoen euro op weg naar de Premier League'

door Redactie



Anderlecht misrekende zich met Luka Milivojevic

'Te zwak voor Anderlecht'. Dat was het besluit toen Luka Milivojevic paars-wit in de zomer van 2014, eerst op huurbasis en een jaar later definitief, inruilde voor het Griekse Olympiakos. Met de wintermercato van 2017 in zicht is de Serviër grof wild.