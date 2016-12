Antwerp en Waasland-Beveren krijgen nieuws over licentie

Dezer dagen worden de eerste controles op de licentie-aanvragen van volgend seizoen uitgevoerd. Voor Antwerp en Waasland-Beveren kwam er al een eerste verdict uit de bus.

Onder meer de betalingen van de belastingen en sociale bijdragen werd gecontroleerd in de tussentijdse financiële controle. Voor Waasland-Beveren en Antwerp leverde dat alvast geen problemen op. Zij moeten dus hun dossier niet gaan verduidelijken.

Voor beide teams is dat alvast een fikse opsteker. Zeker bij Antwerp waren er in het verleden al financiële problemen en was de licentie vaak een spannende zaak. Nu kan The Great Old dus gerust de winterstop in.