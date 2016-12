Wie was nu eigenlijk Ã©cht de strafste in 2016: Cristiano Ronaldo of Lionel Messi?

Wie was nu eigenlijk écht de strafste in 2016: Cristiano Ronaldo of Lionel Messi?

Cristiano Ronaldo zag zijn geweldig jaar bekroond worden met een vierde Ballon d'Or. De Portugees troefde in die verkiezing zijn eeuwige rivaal Lionel Messi af. De conclusie van die overwinning: trofeeën zijn in het voetbal belangrijker dan individuele prestaties.

Cristiano Ronaldo won het voorbije jaar de Champions League, de Europese Supercup en de Wereldbeker voor Clubs met Real Madrid en - uiteraard - het EK met Portugal. De ultieme bekroning van een superjaar volgde eerder deze maand met zijn vierde overwinning in de verkiezing van de Gouden Bal.

France Football neemt de uitreiking van de prestigieuze Ballon d'Or weer volledig op zich nadat het de trofee de voorbije zes jaar samen met de FIFA uitreikte. Ronaldo kreeg dit jaar meer dan het dubbele van het aantal punten van Lionel Messi, de runner-up. Het zijn overigens opnieuw alleen journalisten die mogen stemmen en niet langer de aanvoerders en bondscoaches van alle FIFA-landen in combinatie met de journalisten. Waarom kozen de 173 journalisten dit jaar voor Cristiano Ronaldo?

Natuurlijk is het enorm straf om de Champions League én het EK in één kalenderjaar te winnen. Zeker als je in het relatief kleine Portugal werd geboren. Tel daarbij nog eens op dat Messi zijn Argentinië voor het tweede jaar op rij niet aan de Copa América kon helpen en de keuze lijkt snel gemaakt. Argentinië verloor, net als in 2015, de finale van de Copa América van Chili na het nemen van strafschoppen. Messi miste zijn elfmeter.

Cijfers vs. prijzen

Als je puur cijfermatig naar de twee eeuwige rivalen kijkt, komt Messi als winnaar uit 2016. Hij scoorde voor club en land meer dan Cristiano Ronaldo én gaf bovendien (veel) meer assists dan de Portugees. Als je alle doelpunten en assists in 2016 optelt, troeft zelfs Luis Suárez de winnaar van de Gouden Bal af: 77-72. Messi had in 2016 overigens een voet in 90 doelpunten.

Last but not least: Messi en Suárez wonnen het voorbije seizoen met Barcelona óók drie prijzen. Zij moesten het weliswaar 'maar' met de Spaanse landstitel, de Copa del Rey en de Spaanse Supercup stellen. Suárez werd topschutter in La Liga met 40 goals, Messi is op dit moment topschutter in de Spaanse competitie en de Champions League.

Maar cijfers zeggen niet alles. Zo won Fabio Cannavaro in 2006 ook een Gouden Bal omdat de stoere verdediger Italië naar de wereldtitel had geloodst. Het zal Cristiano Ronaldo allemaal worst wezen. Voor hem kan 2016 niet meer stuk.